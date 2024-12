Dilei.it - L’Anno che Verrà: il cast del concertone di Rai 1 condotto da Marco Liorni

È tutto pronto perche, lo show musicale del 31 dicembre che per il secondo anno consecutivo sarà ospitato dalla Calabria. Per salutare il 2024 e accogliere al meglio il 2025 il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 1, subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e vedrà per la prima volta alla conduzione, che prenderà il posto di Amadeus, che ormai da qualche tempo ha salutato la rete ammiraglia per approdare al Nove.che, svelato ildella serata del Capodanno di Rai 1La notte di San Silvestro si avvicina e con lei anche ildi Capodanno di Rai 1: si tratta dello show musicaleche, che accompagnerà il pubblico italiano verso il nuovo anno, il 2025. Rispetto all’edizione dello scorso anno è prevista qualche novità: da Crotone si passerà a Reggio Calabria, conper la prima volta al timone dell’evento, con un ricco parterre di artisti attesi sul palco.