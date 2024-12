Iltempo.it - La Russa consegna a Muti la Campanella del Senato a termine del Concerto di Natale in Aula

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2024 “E' per me un onore, alla presenza del Presidente della Repubblica - che mi permetto di ringraziare con un applauso - dire al maestroin segno di gratitudine e ammirazione lacon cui si cerca di riportare alla tranquillità ilquando è un po' in ebollizione, ma nelle sue mani può diventare un suono dolcissimo". Le parole del Presidente delIgnazio Laaldeldindo al Riccardoladel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev