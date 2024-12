Ilnapolista.it - La Pravda Rcs: Gazzetta e Corsera sbianchettano la mega-contestazione a Cairo dei tifosi del Torino

La(e) che sbianchetta ladeidelNon è una novità lo sbianchettamento delladeidelda parte dei giornali Rcse Corriere della Sera (di cuiè presidente). Ma colpisce sempre. Repubblica (perfida) sbatte lain prima pagina. La Stampa, giustamente, non è da meno. Pernon è successo niente. Niente.Scrive Repubblica:C’era una volta il. A fine settembre, espugnando il Bentegodi, la squadra granata passava la notte da sola in vetta alla classifica. Tre mesi dopo, con il Natale alle porte, il Toro è in agonia e il suo presidente Urbanobersaglio di una feroceche cresce di settimana in settimana.La squadra di Vanoli ieri contro il Bologna ha rimediato l’ottava sconfitta nelle ultime dodici partite.