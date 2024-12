Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog sta cercando nuovi sceneggiatori

Dog, lo studio dietro di The Last of Us e Uncharted, ha annunciato di essere alla ricerca diper il loro nuovo ed ambizioso progetto fantascientifico,: The.Dopo il trailer mostrato ai The Game Awards 2024, il team di sviluppo americano ha confermato che lo sviluppo è in pieno corso, precisando che la narrativa richiede ulteriori contributi per essere all’altezza delle aspettative.Il ruolo, descritto nell’annuncio ufficiale diDog, prevede la creazione di storie coinvolgenti, dialoghi autentici ed una narrazione ambientale che valorizzi il gameplay di: The. Gliselezionati lavoreranno a stretto contatto con il narrative director per garantire un’esperienza cinematografica e interattiva che rispecchi lo stile distintivo diDog.