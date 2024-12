Ilgiorno.it - Il libro dei desideri arriva prima. Bilancio pronto a tempo record: 11 milioni per la nuova piscina

Meno soldi in arrivo dallo Stato, ma nessun aumento di tariffe e tasse. E 7di euro di spesa sociale, di cui 5 destinati alle fasce più fragili. E poi ancora opere pubbliche,fra tutte la, alla quale sono destinati 11. Il Consiglio comunale ha dato via libera alla “manovra“ per il 2025. "Per lavolta in vent’anni riusciamo ad approvare ilsenza le proroghe" spiega il sindaco Francesco Cereda. Se serviranno aggiustamenti, si faranno con variazioni in aula. Intanto si fanno i conti con i tagli previsti. Su 34,9, la città ne riceveva da Roma 2,1. La cifra ora scende a 1,7, anche a causa di una spending review imposta sui conti che vale 79mila euro quest’anno e 81mila per i successivi due. A fronte dei tagli, però, non aumentano né le tasse, né le tariffe a carico delle famiglie per i servizi: scuola, mense, assistenza agli anziani non saranno toccate.