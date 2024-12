Thesocialpost.it - Il ciclista campione del mondo si dichiara colpevole della morte della moglie: quanti anni di carcere rischia

L’exRohan Dennis, due voltedela cronometro,fino a 7di reclusione dopo essersitoper guida pericolosa con conseguenze mortali. L’episodio, che ha portato allaMelissa Hoskins, anche lei exssa di ciclismo, ha sconvolto la comunità australiana e ilsportivo.Una tragedia familiareL’incidente risale al 30 dicembre 2023, quando una lite coniugale tra i due è degenerata in una tragedia. Secondo la ricostruzione dei fatti, avvenuta nel vialettoloro abitazione a Medindie, in Australia, Dennis avrebbe investito lamentre era al volante del suo SUV, nel tentativo di evitarla. Nonostante il rapido trasporto in ospedale, Melissa Hoskins è morta a causa delle gravi ferite riportate.Testimoni oculari hanno descritto una scena drammatica che ha messo in luce una dinamica familiare complessa.