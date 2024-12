Anteprima24.it - Il boss era pronto a festeggiare il Natale da latitante, si rifugiava in una palazzina del centro

Tempo di lettura: < 1 minutoSi accingeva a trascorrere ilcon la sua famiglia, moglie e figli, Nicola Rullo, ildel clan Contini arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli in località Varcaturo di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Aveva trovato rifugio in un appartamentino ben arredato al primo piano di unche si trova in un parco privato: a sua disposizione aveva anche un garage, comunicante con l’abitazione. Quando i poliziotti hanno bussato alla sua porta non ha aperto: alle forze dell’ordine ha detto di temere che l’irruzione potesse spaventare i figli. Dopo avere ricevuto precise rassicurazioni dai poliziotti ha deciso di aprire l’uscio: gli agenti, intervenuti in gran numero, lo hanno trovato già a terra,a farsi ammanettare.