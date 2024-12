Ilgiorno.it - I liceali di Pioltello conquistano lo spazio: il mini-satellite dei magnifici 7 premiato dall’Esa. “Noi, scienziati premiati dall’Esa”

(Milano), 22 dicembre 2024 – “Ai ragazzi va sempre data fiducia. E alla fine ti sorprendono”. Il liceo Machiavelli digonfia il petto d’orgoglio per i giovanidella scuola che hanno conquistato l’Esa, l’ente spaziale europeo, con il lorogrande come una lattina di Coca-Cola. A giugno, il primo premio in Olanda, un mese fa un altro, prestigiosissimo, consegnato direttamente dalle mani di Amalia Ercoli Finzi, la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica. La cerimonia all’International Astronautical Congress, la più importante manifestazione aerospaziale del mondo, quest’anno a Milano. Ora, l’attestato di benemerenza da parte della città: i futuri ingegneri sono sette, più la professoressa di matematica che li ha seguiti passo dopo passo, Maria Grazia Lupo, insieme alla preside Michelina Matera.