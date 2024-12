Quifinanza.it - Google vuole evitare la vendita di Chrome con l’apertura ai motori di ricerca

Leggi su Quifinanza.it

cerca di impedire ladel suo motore di. Per farlo, ha proposto al tribunale di allentare gli accordi siglati con i produttori di smartphone a patto chesia il browser predefinito sui loro dispositivi oppure beneficino di una posizione dominante. Il procedimento dovrebbe concludersi con una decisione del giudice Mehta entro agosto 2025. La proposta diA novembre, il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’azione antitrust contro, chiedendo a un giudice federale di Washington di ordinare ladel motore di. Una decisione presa in seguito a indagini che hanno evidenziato una posizione dominante dell’azienda nel mercato dei browser. Una situazione che porterebbe alladi un nuovo acquirente per impedire la creazione di un’altra situazione monopolistica.