Gaza il retroscena | Colloqui per un accordo sulla tregua completati al 90%

tra Israele e Hamas per raggiungere undi cessate il fuoco ae di rilascio degli ostaggi sonoal 90%, ma restano questioni chiave che devono essere risolte. Lo ha detto alla Bbc un alto funzionario palestinese coinvolto nei. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal e riportata dai media israeliani, ha dichiarato che non firmerà un intesa di rilascio degli ostaggi che implichi la fine della guerra "prima di aver sradicato Hamas". Intanto il ministero degli Esteri di Tel Aviv ha risposto in un post su X a Papa Francesco, che aveva condannato i raid aerei israeliani adurante il discorso annuale di Natale ai cardinali. "Basta con i due pesi e le due misure e con l'accanimento contro lo Stato ebraico e il suo popolo'', ha denunciato il Ministero.