Lanazione.it - Firenze, interventi sulle alberature in via della Fornace

, 22 dicembre 2024 - Per la settimana di Natale è previsto un numero ridotto di provvedimenti per nuovi. Da segnalare in particolare i divieti di transito e sosta in viapersutra lungarno Cellini a via Ser Ventura Monachi. Inoltre il tratto piazza Ferrucci-via Ser Ventura Monachi diventerà a senso unico in direzione di via Ser Ventura Monachi. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via: lungarno Cellini-piazza Ferrucci-via Ser Ventura Monachi-piazza Ferrucci. In Borgo Pinti sarà effettuato un trasloco con chiusura, lunedì 23 dicembre in orario 9-17 la circolazione sarà interrotta tra via di Mezzo e via dell’Oriuolo. Il provvedimento sarà replicato venerdì 27 dicembre infine in via delle Conce per eseguire lavorazioni edili su una facciata di un edificio lunedì 23 dicembre scatterà un divieto di transito tra via Ghibellina e via dei Conciatori (orario 9-17).