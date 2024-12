Lanazione.it - Doppio service di Natale per il Lions Club Firenze Palazzo Vecchio

, 22 dicembre 2024 – È stata una serata ricca quella organizzata dala Villa Olmi. Ricca sia dal punto di vista umano, sia per iche nel corso dell’evento sono stati devoluti a due importanti realtà solidali. Per cominciare, la festa degli auguri delha visto la consegna di 1000 euro all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps: “Abbiamo scelto di destinare questi fondi a Voa Voa – ha spiegato il presidenteMassimo Degli Innocenti -, non solo perché si tratta di unscelto dal Governatore del nostro Distretto Francesco Cottini per l’annata in corso, ma anche perché da sempre crediamo nella causa che questa associazione, nata e cresciuta sul territorio fiorentino, sta portando avanti da undici anni di attività: la tutela dei diritti della famiglie con minori affetti da patologie neuro degenerative e la promozione della ricerca scientifica nel campo della diagnosi precoce di malattie rare.