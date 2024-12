Ilrestodelcarlino.it - Collegamento veloce tra Forlì e Cesena, arrivano i soldi per coprire l’aumento dei costi

Dal Governo Meloni arriverà uno stanziamento da mezzo milione di euro per il completamento dei lotti 1 e 2 del. Ne danno notizia Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, vicesindaco del Comune di. "Da tempo siamo al lavoro su questa infrastruttura strategica per il nostro territorio e nei mesi scorsi, grazie al lavoro di Galeazzo Bignami, ex viceministro alle infrastrutture e oggi capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, il Governo ha ascoltato le richieste arrivate dal Comune die ha valorizzato il progetto: questo ulteriore finanziamento, così come richiesto dal sindaco Gian Luca Zattini, consentirà di rispettare gli standard qualitativi e i tempi di consegna previsti per l’infrastruttura". La strada difraunirà il sistema tangenziale di, la secante di, e l’E45, interessando oltre ai rispettivi territori anche quelli di Forlimpopoli e Bertinoro.