Chiusura dell’anno in bellezza per Douglas | progressione dell’87% a 9599 milioni di euro Aumentano vendite fisiche e online

Chiusura dell'anno in bellezza per Douglas: progressione dell'8,7% a 959,9 milioni di euro. Aumentano vendite fisiche e online

Chi non conosce? Il gruppo tedesco pioniere del beauty in tuttapa continua a registrare un aumento del fatturato, chiudendo di fatto questo 2024 in positivo. Ha registrato infatti un aumento dellesiache, una riconferma degli store, e unadi soli 20 negozi a fronte di 54 nuovi aperti. In generale, registra nel FY 2023-24, terminato lo scorso 30 settembre, un giro d’affari totale di 4,45 miliardi di, in salita dell’8,7% (+9,1% like-for-like).Continua la crescita per il colosso del beautyI dati registrati sono positivi anche nell’ultimo trimestre. Infatti l’esercizio dell’azienda ha conosciuto unadell’8,7%, per un totale di 959,9di. Di questi, gli aumenti corrispondono rispettivamente a +8,3% per le, e +9,5% per le