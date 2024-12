Lanazione.it - Bus turistici, un altro no all’aumento. Le guide sono preoccupate per il ritocco al ticket di ingresso

Leggi su Lanazione.it

Leturistiche dicono “no”deiper i bus delle comitive in visita a Lucca che secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale dovrebbero passare da 130 a 180 euro dopo dieci anni senza aumenti. Le sigle Agt Lucca, GtI, La Giunchiglia SC, Lucca Info&, TurisLucca in una nota, nel riepilogare i termini dell’incontro avvenuto nelle scorse settimane in Comune, confermano le loro preoccupazioni per l’aumento. "I rappresentanti delle associazioni di– viene spiegato – hanno espresso apprezzamento in merito alla volontà di promuovere la città, facendo però notare che molte delle richieste fatte dalla categoria, da quando la giunta si è insediata, nonmai state accolte e di essere contrari alla proposta dell’aumento delbusa 180 euro, che hanno reputato eccessivo e molto pericoloso per le possibili conseguenze per gli operatori nel settore.