Ballando con le Stelle Bianca Guaccero | Questa vittoria vale tre volte perché…

tre, mi sono resa conto stamattina di aver vinto contro una campionessa mondiale (Ndr, Pellegrini), aveva uno spirito agonistico fortissimo, io non ero abituata, non ho mai partecipato ad una gara”. Lo ha dettoospite a Domenica In insieme al ballerino Giovanni Pernice dopo il trionfo acon Le. “Ho raccontato due momenti uno, di quando ero adolescente e l’altro il passato più recente. Ho trovato grande sensibilità anche da parte degli autori che mi hanno traghettata e guidata a parlare di cose che auno si vergogna. ed è sbagliato. Io sono a favore della fragilità umana - ha aggiunto - si parla solo di quando le cose vanno bene, ho cercato solo di sdoganarepaura e rompere questi argini, con coraggio, a dirmi ‘hai passato un periodo difficile l’hai superato lo puoi raccontare.