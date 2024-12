Zonawrestling.net - AEW: Christmas Collision: I fan accolgono Ricochet con rotoli di carta igienica

Leggi su Zonawrestling.net

AEW ha portato l’episodio didel 21 dicembre al famoso Hammerstein Ballroom di New York. I fan del wrestling sono molto appassionati, oltre che molto creativi. Durante il match di apertura del Continental Classic tra Will Ospreay e, i fan erano davvero entusiasti di vedere questo confronto. Alcuni fan si erano anche preparati appositamente per il match e sapevano esattamente cosa fare.Lanciare nastri è un segno di rispetto nel wrestling per i fan in Giappone, e Will Ospreay ha visto alcuni streamer lanciati sul ring durante il suo ingresso. Poi, i fan hanno mostrato il loro apprezzamento perin modo molto diverso. Quandoha fatto il suo ingresso sul ring, i fan gli hanno lanciato deidi. Questo gesto, non era di certo previsto e ha colpito anche Will Ospreay in modo esilarante.