Un reboot de La Mummia è in lavorazione alla Blumhouse diretto da Lee Cronin

e Atomic Monster, le case di produzione horror, produrranno ildi un film iconico. Lasaràda Lee, regista del film La casa – Il risveglio del male.scriverà e dirigerà il progetto, la cui uscita è stata fissata dNew Line Cinema al 17 aprile 2026. “Questo sarà diverso da qualsiasi film de Lache abbiate mai visto prima. Sto scavando in profondità per far emergere qualcosa di molto antico e molto spaventoso“, ha dettoin una dichiarazione. La Doppelgängers, l’etichetta del regista fungerà anche da produttrice, insieme a James Wan, Jason Blum e John Keville.e Atomic Monster co-finanzieranno. Michael Clear, Judson Scott e Macdara Kelleher sono produttori esecutivi. Alayna Glasthal è la dirigente che supervisiona il progetto per Atomic Monster.