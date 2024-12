Ilrestodelcarlino.it - Un Capodanno che vale doppio: piazza e Pincio

Doppia festa per ilfanese: inXX Settembre per tutti, alper i giovani. A mezzanotte fuochi d’artificio pet friendly, con tanti giochi di luce ma senza rumore. Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore agli Eventi Alberto Santorelli hanno presentato ieri mattina il programma per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. "Sarà undi rilancio – ha sottolineato Serfilippi – migliore di quelli del passato, nonostante il poco tempo e le poche risorse a disposizione che non ci hanno permesso di chiamare star nazionali". Si parte alle 22 con il concerto della band fanese dei Rinoceronti e, a seguire, prenderà il palco Radio Studiopiù per la diretta nazionale:. "Con lo loro – ha proseguito il primo cittadino – faremo il countdown e il brindisi di mezzanotte quando partirà lo spettacolo pirotecnico ‘pet friendly’".