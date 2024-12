Liberoquotidiano.it - Toh, la toga progressista promossa dal Csm: esplode la polemica, chi è quest'uomo

Il Consiglio superiore della magistratura non finisce mai di sorprendere. Con un provvedimento che farà sicuramente discutere, ha bocciatoa settimana, per l'incarico di sostituto procuratore nazionale antimafia, il pm Stefano Luciani, attualmente uno dei magistrati più esperti di Cosa nostra e titolare dell'indagine sul depistaggio nell'inchiesta di Caltanissetta sulla morte di Paolo Borsellino. Al suo posto il Csm gli ha preferito il pm romano Eugenio Albamonte, ex segretario dell'Anm ed ex capo delle toghe progressiste, che in tutta la sua carriera non si è mai occupato di contrasto alle cosche siciliane e al terrorismo. A favore di Albamonte hanno pesato le sue competenze in materia di “cyber crime”. Peccato, però, che il Csm stesso nel bando per l'antimafia avesse indicato il possesso di requisiti totalmente diversi, come appunto una specifica esperienza nei processi contro la criminalità organizzata.