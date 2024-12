Calciomercato.it - Terremoto a Napoli: “De Laurentiis non capisce di calcio”

Leggi su Calciomercato.it

Aurelio Desotto attacco, il presidente del club partenopeo riceve delle bordate durissime: dichiarazioni shockDopo la scorsa annata, caratterizzata da orrori di ogni sorta, per ill’obbligo era rialzarsi e tornare a occupare un posto di rilievo nelitaliano. Missione che per il momento sta riuscendo, sotto l’egida di Antonio Conte, che ha restituito compattezza e unità di intenti alla squadra partenopea. Magari non entusiasmando dal punto di vista del gioco, ma non era quello che si chiedeva prioritariamente all’ex tecnico di Juventus e Inter.: “Denondi” –mercato.it (fonte: © LaPresse) E’ unche fin qui è riuscito a tenere botta al vertice della classifica, occupando la vetta per oltre due mesi. Oggi, puntando a riconquistarla almeno per 24 ore, scendendo in campo contro il Genoa per tentare il momentaneo sorpasso all’Atalanta.