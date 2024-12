Sicurezza alimentare | controlli dei NAS in provincia di Latina sequestri e sospensioni

Leggi su Dayitalianews.com

Intensificati idurante le festività natalizieCon l’avvicinarsi del Natale, periodo di maggiore consumo di prodotti tipici come panettoni e pandori, i Carabinieri del NAS intensificano le ispezioni per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la. Negli ultimi giorni, due interventi significativi hanno interessato Fondi e Ferentino, portando al sequestro di prodotti e alla sospensione di attività.Fondi: panettoni e pandori senza etichetta regolareA Fondi, il NAS ha sequestrato circa 70 panettoni e 5 pandori per un valore complessivo di 2.500 euro. Durante l’ispezione in una forneria locale, è emerso che i dolci erano privi di informazioni obbligatorie come data di scadenza, lotto di produzione e identità del produttore.Il titolare dell’attività è stato diffidato a regolarizzare i prodotti con una corretta etichettatura, in conformità con le normative vigenti.