Roma-Parma, probabili formazioni: da Dybala a Dovbyk, dubbio Hummels

Calciomercato che tiene banco a, con l’asse con Napoli per Mancini e Pellegrini destinato a far parlare di se, ma tutte questioni che devono essere messe da parte per mettere la testa sul campo. Domenica 22 dicembre, nel lunch match delle 12:30, arriva all’Olimpico unda prendere con le pinze, in quello che è un vero e proprio scontro salvezza. Giallorossi che devono aumentare quel misero +2 sulla zona retrocessione, anche in vista di un calendario che dice Milan, Lazio e Bologna nelle tre gare successive.Mercoledì sera, contro la Sampdoria, i ragazzi di Ranieri hanno fatto il loro dovere, conquistandosi i quarti di finale di Coppa Italia, ma non può considerarsi un test attendibile per verificare se la debacle di Como è solo un lontano ricordo.chiamata ad imporsi su unche ha dimostrato di saperci fare molto di più con le big della Serie A (9 dei 15 punti fatti con Fiorentina, Milan, Bologna, Juventus e Lazio), e che punta al colpaccio per sorpassare i giallorossi ed aggiungere un altro tassello alla propria salvezza.