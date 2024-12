Ilgiorno.it - Ricordiamo la grandezza dei valori della tradizione occidentale

RiccardiIl Natale è alle porte. La ricorrenza nata religiosa, per la nascita di Gesù, ha ora un significato più laico. Festeggiata da agnostici e credenti di altre fedi. È la festa delle luminarie, degli alberi addobbati, dei presepi e del consumismo regalistico. Tutti vogliono ricevere o offrire un pensiero, anche piccolo e di poca spesa, perché così vuole la. Lache resiste alla convulsa mutuazione del tempo e che tutto trasforma. Le nuove generazioni nulla spartiscono con le precedenti che non capiscono i nuovi atteggiamenti giovanili. Ma ladi Natale resiste in un laicismo multiforme, in una visione paganeggiante. Il Cristianesimo, soprattutto nel mondoha introdotto nuovi, diversi ma anche presenti già in quello pagano. Tanto è che i pilastri fondanti dell’Occidente si richiamano al credo greco, giudaico e cristiano.