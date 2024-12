Thesocialpost.it - Picchia in strada compagna con neonato in braccio, arrestato

Ieri sera a Calcinaia, nel Pisano, un uomo è statodai carabinieri per aver aggredito lainmentre teneva inil figlio di pochi mesi. Il tempestivo intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un passante che ha contattato il numero unico delle emergenze 112.Aggressione e arrestoL’uomo, di origine straniera e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in stato di alterazione per maltrattamenti in famiglia, oltre che per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Durante l’arresto, ha sputato, insultato e spintonato i militari, complicando il loro intervento.La vittima, ferita al labbro, ha raccontato agli inquirenti di aver subito in passato episodi simili di violenza. Il compagno, in evidente stato di ubriachezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato portato prima al pronto soccorso di Pisa per accertamenti e poi trasferito in carcere.