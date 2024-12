Unlimitednews.it - Papa “Bombardati i bambini a Gaza. Questa è crudeltà, non è guerra”

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell’udienza con la Curia romana per gli auguri di Natale,Francesco ha reso noto che le autorità israeliane hanno negato l’accesso aal Patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinal Pierluigi Pizzaballa.“Ieri il cardinale non lo hanno lasciato entrare a, come gli avevano promesso – ha sottolineato il Santo Padre -. E sono stati, non è. Voglio dirlo perchè tocca il cuore”.– foto Ipa –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo