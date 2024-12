Nessuno mette Tony Effe in un angolo

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 21 dicembre 2024-in un. Figuriamoci se qualcuno può escluderlo dall’esibirsi in uno dei luoghi simbolo della sua città, Roma. No, non può farlo proprio, neppure il sindaco in carica Roberto Gualtieri che adesso si ritrova a far i conti con un concertone di Capodanno praticamente disertato; chissà, forse toccherà a lui imbracciare la chitarra, cantando rime leggere sole-amore?La vicenda era iniziata con il consueto annuncio del concerto con la conferma che, anche quest’anno, si sarebbe tenuto al Circo Massimo. Un evento gratuito che avrebbe attirato orde di giovani e meno giovani, prondo tre santi del paradiso musicale italiano:, Mara Sattei e Mahmood.Ma, al secolo Nicolò Rapisarda, ex membro della Dark Polo, ha ben presto causato una lunga serie di bocche storte.