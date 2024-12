Sport.quotidiano.net - Moratti, biglietto d’auguri: "Inzaghi è formidabile, con lui Inter senza limiti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Trent’anni anni fa, all’alba o quasi del 1995, Massimocomprava l’. A costo di un litigio con la sua signora. "Avevo promesso a Milly che non l’avrei fatto, lei preferiva destinare in solidarietà quei quattrini. Ma la passione fu più forte. Mia moglie apprese la notizia dalla televisione. Non voleva più farmi entrare in casa!" Come la rabbonì? "Lei mi disse che dovevamo impegnarci per aiutare chi soffre. Le risposi con una battuta: conosci qualcuno che soffra più degliisti, mentre il Milan di Berlusconi vince tutto e la Juve sta tornando grande? Così, mi perdonò".a maggio fa 80 anni. Appartiene alla storia delle grandi dinastie italiane del Novecento. Io gli voglio bene, non soltanto per la comune fede nerazzurra. Trent’anni dopo, si è mai pentito di quell’acquisto, di aver restituito l’alla famiglia di papà Angelo? "Sinceramente?" Sinceramente.