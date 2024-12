Mistermovie.it - Mister Movie | Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il cast della seconda stagione aggiunge la star di The Boys e altro

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Disney+ annuncia l’ingresso di nuovi attori neldie gli Deiper la, con ruoli che arricchiranno ulteriormente la trama fantasy basata sui romanzi di Rick Riordan.e gli Dei: nuovi arrivi nelLadie gli Dei, la serie fantasy in onda su Disney+, si arricchisce di nuovi volti. Sono stati annunciati quattro nuovi attori che entreranno a far parte delndo ancora più profondità alla trama ispirata ai libri di Rick Riordan.Rosemarie DeWitt, nota per il suo ruolo in The, e Aleks Paunovic, famoso per Snowpiercer, sono stati scelti per interpretare i ruoli da guestrispettivamente di CC e del ciclope Polifemo.