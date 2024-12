Mistermovie.it - Mister Movie | Il Futuro del Franchise di James Bond: Stallo di Amazon per il nuovo film

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ildeldiè in bilico a causa di un conflitto trae la Eon Productions di Barbara Broccoli. Scopri i dettagli sulloe cosa potrebbe significare per ildi 007.UnIncerto per undie Eon Productions in Conflitto?Ildella saga diè attualmente sospeso in un’impasse, con un accesotrae Barbara Broccoli, la custode del leggendario. Dopo l’uscita di “No Time to Die” nel 2021, l’attenzione si è spostata sulla ricerca delvolto di 007 e su quando il pubblico potrà aspettarsi uncapitolo della saga. Tuttavia, sembra che la strada verso undisia lontana più che mai dalla realizzazione.