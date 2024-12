Bergamonews.it - Minorenni sorpresi a giocare in sala slot: attività sospesa per cinque giorni

Cavernago. Su disposizione del questore di Bergamo, lo scorso 20 dicembre i carabinieri della stazione di Calcinate hanno notificato al gestore di unadi Cavernago un’ordinanza di chiusura dell’per.Il provvedimento è stato emesso in seguito a una segnalazione fatta dai Carabinieri, che hanno riscontrato gravi irregolarità durante i controlli effettuati nei mesi scorsi.In particolare, i militari di Calcinate hanno accertato la presenza diintenti aallemachines, in violazione delle normative vigenti. Inoltre, è emerso che il titolare avrebbe utilizzato la propria tessera fiscale per consentire l’accesso al gioco a clienti sprovvisti di documenti, eludendo così i controlli previsti dalla legge.La sospensione dell’rappresenta una misura decisa per contrastare comportamenti illeciti e garantire il rispetto delle regole nel settore del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di tutelare i minori e prevenire abusi.