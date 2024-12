Secoloditalia.it - Meloni in testa tra i leader, bene il centrodestra. Il sondaggista: “Premiata la stabilità”

Leggi su Secoloditalia.it

Coalizione disostanzialmente in salute e non logorata dai due anni di governo al termine del 2024 con Giorgiache resta di gran lunga ilpiù popolare. Lo rileva il rapporto Human Index di fine anno realizzato per Adnkronos da Vis Factor, societàa livello nazionale nel posizionamento strategico, in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg.In base alle alle intenzioni di voto fotografate tramite l’esclusivo Human Index -l’indicatore di convergenza, ideato da Vis Factor in collaborazione con Emg, che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening-Fratelli d’Italia si atal 28,7% delle preferenze (+1,2% rispetto al 2023), Forza Italia al 10% (+1,3% sul 2023), superando e staccando la Lega che chiude l’anno all’8,8% (-2,7% sul 2023).