Melissa Memeti età genitori biografia | chi è la vincitrice di The Voice Kids 2024

chi è ladi Theè ladi The, il talent show per bambini e ragazzi condotto da Antonella Clerici su Rai 1.ha iniziato a cantare al karaoke solo due anni prima di partecipare al programma, dimostrando un grande talento naturale e una crescita rapida nel mondo della musica. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei. La suae la vita privata.età,e originiData di nascita:età 13 anni è nata a Casoli, in provincia di Chieti. I suoisono di origini abruzzesi.: il percorso a TheDurante il programma Theha impressionato il pubblico e i giudici con le sue interpretazioni di brani come “Listen” di Beyoncé e “Greatest Love of All” di Whitney Houston.