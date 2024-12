Secoloditalia.it - Manovra, via libera alla Camera. Il governo: “Cuore e rigore, Italia seria e responsabile”

Laha approvato la terza legge di bilancio delMeloni. Nel voto finale sul provvedimento i sì sono stati 204, i voti contrari 110. “Molti parlano di dettagli. ma ilc’è e il bilancio pure. L’torna a essere rispettata come”. Così il ministro Giancarlo Giorgetti. Lunedì il passaggio in Senato per un rapido esame formale in commissione Bilancio ed il viadefinitivo in Aula a Palazzo Madama. Presumibilmente tra il 27 ed il 28 dicembre. Tra sussurri e grida delle opposizioni non è mancata neanche questa volta la sceneggiata grillina. Volete più soldi? Prendete anche queste e compratevi delle maschere per nascondervi dvergogna”: lo show grottesco del deputato del M5s Lorenzo Donno che, urlando verso i banchi del, ha chiuso il suo intervento lanciando delle banconote in aula.