Manfredi | Rivedere il riparto del fondo Tpl servono più risorse

Tempo di lettura: 2 minuti“Credo che vada rivisto ildeldei trasporti. Noi riceviamo una quota delTpl nazionale e regionale molto bassa e quindi abbiamo bisogno di compensare condel bilancio comunale. E’ un tema che va affrontato e auspichiamo che questa riflessione venga fatta in tempi rapidi”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, a margine di un’iniziativa natalizia in piazza Garibaldi, in relazione al tema delledel trasporto pubblico locale.ha ricordato che l’Anm, azienda napoletana di mobilità, trasporta più del 50 per cento di tutti i passeggeri della Campania e che “più i servizi di trasporto aumentano con l’apertura di nuove stazioni e nuove linee di metropolitana, più ci sono prolungamenti degli orari e più c’è necessità di avere maggiori”.