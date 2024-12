Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2024 in DIRETTA: Odermatt spacca in due la gara, attesa per Casse

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.3012.24 Questi i prossimi atleti a partire:16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic17 990081Mattia 1990 ITA Rossignol18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol19 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head20 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic22 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer23 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon24 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head27 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer28 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli29 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol12.