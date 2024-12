Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Le Grand Bornand in DIRETTA: vince Bø per dispersione davanti a Perrot e Jacquelin, Giacomel 11° con cinque errori. Hofer nella mass!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAANNECY-LE:Johannes Thingnes Bø (NOR) 1Eric(FRA) 0 +27?6Emilien(FRA) 2 +47?5Vebjørn Sørum (NOR) 2 +57?5Sebastian Samuelsson (SWE) 5 +1’03”Sturla Holm Laegreid (NOR) 3 +1’05”Danilo Riethmueller (GER) 1 +1’07”Philipp Horn (GER) 2 +1’10”Jakov Fak (SLO) 1 +1’46”Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 1 +1’48”Tommaso(ITA) 5 +1’54”20. Lukas(ITA) 3 +2’04”45. Didier Bionaz (ITA) 6 +3’39”54. Cappellari (ITA) 2 +4’49”13:05 Lukaschiude 20° ed è sicuro di prendere parte allastart di domani! Bene!13:04 Clamorosa rimonta di Ponsiluoma, con il pettorale 58 è 19° con TRE. Miglior tempo sugli sci per il cagnaccio svvedese con 18? su Riethmueller.chiude 11°, peccato gli ultimi 400 metri in cui non è riuscito a riprendere per i capelli la top 10.