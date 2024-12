Sport.quotidiano.net - L’accordo. Vivaio e scambi, partnership tra Como e Ajax

Ogni giorno ac’è una sorpresa, è come essere a Natale tutto l’anno. Durante la cena natalizia della società, alla quale hanno partecipato giocatori, dirigenti e sponsor, era presente anche una delegazione olandese dell’, proveniente da Amsterdam. La cosa ha destato curiosità, tutti pensavano ad una trattativa per un giocatore (il mercato invernale è alle porte), invece ieri è arrivato un comunicato ufficiale per annunciare un accordo di collaborazione fra le due società, della durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2025. La collaborazione non riguarderà solo il settore giovanile, ma anche la prima squadra: sul tavolo possibilidi calciatori e metodologie di gioco. È un accordo rivoluzionario, il primo di questo tipo anche per la società olandese, che dà un’ulteriore impronta internazionale ai lariani.