Il Grifo si aggrappa al Curi per l’ultima del 2024. Ballottaggi in difesa e alle spalle di Montevago

Non resta che chiudere ilcon un sorriso. Se non si può puntare a chissà quale traguardo, il Perugia deve almeno cercare di mettersi in sicurezza prima di aprire un nuovo capitolo, quello dopo la sosta natalizia. Lamberto Zauli andava a caccia della continuità ma in biancorosso l’unica costante sono gli infortuni e le indisponibilità. Situazione che non cambierà contro la Pianese di Alessandro Formisano che arriva al, domani, dopo la sconfitta pesante contro l’Arezzo. Zauli farà come sempre la conta in, ma stavolta potrà almeno recuperare Mezzoni che ha scontato il turno di squalifica e sistemare la fascia destra. Al centro del reparto, dopo le difficoltà emerse anche neltrasferta, l’natore biancorosso potrebbe scoppiare la coppia Plaia-Amoran: non si esclude che il tecnico scelga Leo al centro del pacchetto arretrato insieme a Amoram, con Giraudo che dovrebbe completare il pacchetto arretrato.