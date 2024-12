Lanazione.it - I coccodrilli del Lerici espugnano la Nannini

Dream Sport 8Sport 10 DREAM SPORT: Moccia, Taverna G., Fredducci 2, Lisi, Taverna G., Pellegrini, Turchini 1, Signorini, Chellini 2, Partescano, Zampini 3, Martorana, Benucci, Chinappi. All. Malara.SPORT: Cavo, Avvenente, Iaci 1, Telara, Casazza 2, Barrile 4, Virdis, Casagrande, Italiani 1, Gatti 2, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli. Parziali: 2-4, 3-3, 2-2, 1-1 Arbitro: Andrea Liso FIRENZE – IlSport porta il sole a Firenze: nella seconda di andata del campionato di B maschile di pallanuoto, i ragazzi di coach Sellarolila storica piscina ’’ e battono la corazzata Dream Sport per 10 reti a 8. Un risultato, quello contro la formazione gigliata di Malara, che permette aidi rimanere in testa al girone 1 in solitaria, un risultato che fa ben sperare guardando alla ripresa delle competizioni, prevista dopo la pausa natalizia l’11 gennaio 2025 contro la Us Locatelli alla ’Mori’ della Spezia.