361magazine.com - Grande Fratello, la decisione di Signorini: il nome della gieffina che sbarcherà in Albania

Leggi su 361magazine.com

, ladi Alfonso: ecco ilconcorrente che presto arriverà al Big Brother Vip in, la nuova edizione è iniziata lo scorso 16 settembre. Tanti nuovi volti stanno animando la Casa più spiata d’Italia da quattro mesi e tutto potrebbe stravolgersi da un momento all’altro.Leggi anche Perla Vatiero ritira un premio: parla dele fa una confessioneLa rivelazione del conduttoreStando a quanto riporta Biccy.it da questa sera prende il via la nuova edizione delVip Albanese. Il conduttore ha rivelato che presto potrebbe esserci uno scambio di concorrenti con l’edizione italiana in corso: “Il nostro obiettivo è fare degli scambi di concorrenti di questa edizione del Big Brother Vip albanese con dei concorrente dell’edizione che è attualmente in onda delitaliano.