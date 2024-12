Ilrestodelcarlino.it - Forti raffiche di vento e pioggia. Crollano due pali della luce

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il maltempo ha nuovamente causatodisagi e danni in riviera. Nella giornata di ieri sin dalla mattinata si sono registratediche a tratti hanno fatto tornare vecchi incubi. Gli amministratori ed i tecnici comunali si sono subito resi conto che l’allerta arancione con venti di burrasca era ancora una volta tosta. La costa adriatica storicamente non è particolarmentesa, ma ieri si sono toccati subito gli 80 chilometri orari, con cassonetti spostati, oggetti che volavano e alberi spezzati. In varie zone del territorio urbano e anche nel forese, le difficoltà hanno messo a dura prova le maestranzemunicizzata Cesenatico Servizi, che è intervenuta in vari punti a causa di rami e alberi spezzati. In via Cremona si segnala un albero spezzato al tronco, in viale Trento due frassini, ai Giardini al Mare ha avuto la peggio un pioppo e l’area è stata interdetta per evitare che i passanti possano ferirsi.