Ecco i fondi per C.Next Piceno. Rigenerazione dell’area Carbon. Progetto premiato dalla Regione

Sul sito dellaMarche è stata pubblicata la graduatoria del bando ’Infrastrutture locali per promuovere lo sviluppo imprenditoriale dei sistemi produttivi e dei territori’. Un bando avviato lo scorso luglio e la cui dotazione era di 7 milioni di euro a valere sul Programma Regionale Marche Fesr 2021/2027. Su 46 domande presentate, sono state finanziate le prime 10 della graduatoria. Tra queste ilC., promosso da Rigenerazioni Srl, impresa sociale, come capo fila del, CSrl e Confindustria Servizi Srl, società interamente partecipata da Confindustria Ascoli. Uncondiviso da tutti i soggetti che lo scorso giugno avevano dato vita alla richiamata società benefit CSrl, con l’obiettivo di stimolare ladi un’area urbana in abbandono, non solo mediante un’operazione immobiliare, ma anche attraverso una più ampia attività di supporto alle imprese del territorio riempiendo di contenuti di innovazione quell’area e facendone un nuovo fulcro urbano di valore economico, sociale, culturale.