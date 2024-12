Iodonna.it - Consommé speziato di pollo, mini scone con tartufini di robiola, faraona agli agrumi e un (finto) pandoro

Quattro ricette per un menù di Natale essenziale e non troppo impegnativo. Tre piatti evergreen (più un dessert per stupire gli ospiti) da servire per il cenone della vigilia oppure per il pranzo del 25. Per iniziare, una tazza di brodo chiarificato di, preparato con un’aggiunta di zenzero rinfrescante. Le luci di Natale più spettacolari del mondo: le città che brillano per le feste X Leggi anche › Natale e piatti della tradizione: come si tramandano dai Millennials alla Gen Z Come antipasto, deidi formaggi impanati con spezie a piacere, accompagnati da, i paninetti dolci che gli inglesi servono abitualmente con il tè delle cinque.