Carrarese-Cosenza 1-0: un eurogol di Cicconi dà la vittoria agli apuani

Carrara, 21 dicembre 2024 – Undiha dato tre punti importantissimi allanello scontro diretto col. La squadra marmifera ha perso Imperiale in extremis per un guaio muscolare ed ha varato una difesa totalmente inedita con Oliana a sinistra e Zanon abbassato a destra. Davanti Calabro ha optato per il doppio trequartista inserendo Cherubini. Ne è uscita fuori unavivace e propositiva che ha rischiato al 14’ sul tiro in area da posizione decentrata di Fumagalli, respinto da Bleve, ma dopo ha imperversato in lungo e largo. Al 16’ Shpendi a centro area ha stoppato e centrato in pieno la traversa su cross da destra di Cherubini. Al 21’ Micai ci ha messo una pezza respingendo coi piedi un tiro ravvicinato di Cherubini. Il, in affanno, ha perso anche un uomo al 31’.