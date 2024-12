Pianetamilan.it - Biglietti Milan-Roma: info e promozioni. Prezzo basse molto allettante

(fonte: ac.com) Ilchiude il proprio 2024 con la sfida contro la, valevole per la 18ª giornata di Serie A e in programma domenica 29 dicembre alle 20.45 a San Siro. Sarà il confronto numero 200 tra le due squadre, con 84 vittorie rossonere, 62 pareggi e 53 successinisti. Ipersono disponibili online su booking.ac.com, al Ticket Office di Casa, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità: Fase abbonati: dalle ore 12.00 di mercoledì 4 dicembre alle 23.59 di giovedì 5 dicembre, gli abbonati potranno acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato. Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 6 dicembre e fino a esaurimento posti. Ildeiperparte da 29€.