Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai1: anticipazioni della finale del 21 dicembre: chi vincerà?

Leggi su Superguidatv.it

Ci siamo: tra poche ore al via ladicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su. Scopriamo insieme tutte lee gli ospitidi, sabato 21con le, dodicesima puntata di sabato 21su: ospiti e ballerino per una notte, sabato 21dalle ore 20.35 va in onda la finalissima dicon le, il dance show più amatotv, condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Una puntata che si preannuncia imperdibile anche per la presenza di grandissimi ospiti: a cominciare da i Negramaro che hanno da poco pubblicare il loro ultimo album di inediti dal titolo “Free Love”. La band salentina sarà protagonista per la prima volta sul palcoscenico del dance show di Raiuno con un medley sulle cui note verrà eseguita una coreografia realizzata ad hoc da alcuni ballerini.