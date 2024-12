Ilrestodelcarlino.it - Autodromo, un Gp a rotazione. Domenicali al lavoro per Imola: "Troveremo una soluzione"

di Enrico Agnessi La strada per tenere la Formula 1 aanche dopo la scadenza contrattuale del 2025 è quella di entrare una mini-lista di (tre?) circuiti storici e ospitare il Gran premio a. A confermare lo scenario apparso chiaro nelle scorse settimane, da quando cioè Monza si è assicurata la gara iridata fino al 2031, è Stefano, numero uno del Circus. "ha raccolto la nostra chiamata nel periodo di Covid, quando non c’erano gare a sufficienza. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo. – ha sottolineato l’altra seraparlando ai microfoni di Sky Sport a margine della consegna dei Caschi d’oro di Autosprint e dei Volanti di Aci in–. In un contesto così importante come quello di oggi, dove tutti vogliono il Mondiale, avere due Gran premi sempre nello stesso Paese è difficile.