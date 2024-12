Ilgiorno.it - Ancora un pirata in manette. Travolge madre e figlio disabile. Arrestato a casa alla Barona

La serie inizia a farsi a dir pocormante. Tre incidenti in nove giorni con un copione identico: madri e figli investite sulle strisce da automobilisti che non si fermano a prestare soccorso. Numeri che stanno assumendo i crismi di un’emergenza e che hanno fatto già scattare un campanello d’rme dalle parti di piazza Beccaria. La scorsa settimana, il ventiquattrenne Francesco Monteleone ha travolto senza lasciarle scampo la trentaquattrenne peruviana Rocio Espinoza Romero, che con un estremo atto d’amore è riuscita a spingere in salvo il passeggino coi due gemellini rimasti orfani a un anno e mezzo; dopo l’impatto letale, il camionista è ripartito, salvo essere bloccato epolizia locale in una cava di Arluno. Sei giorni dopo, altro schianto all’incrocio tra piazza Durante e via Casoretto: l’Audi Q3 bianca guidata dal dirigente comunale Angelo Z.