Quotidiano.net - A due mesi dal voto. La Germania si scopre fragile e impaurita

Un attentato che giunge a poche settimane da unchiave per il futuro del Paese, in una città, Magdeburgo, orgogliosamente attaccata alle sue tradizioni. Negli ultimi anni ha cercato di attuare politiche per attirare giovani professionisti e start-up, anche grazie a opere di riqualificazione urbana e dove la percentuale di musulmani è relativamente bassa, intorno al 4%. All’apparenza, una città dove la vita scorre tranquilla. Eppure, nonostante questo, secondo indiscrezioni provenienti da autorità tedesche, ma la notizia è da confermare, l’attentatore sarebbe un saudita di circa 50 anni. Una notizia che, se convalidata, è destinata a pesare, e in modo consistente, sulle prossime elezioni per il rinnovo del Bundestag, il Parlamento tedesco, che si terranno il prossimo 23 febbraio. Il partito di estrema destra, Alternative für Deutschland, potrebbe fare il pieno di voti, e proprio nel land che vede Magdeburgo la sua capitale, il Sassonia-Anhalt, la formazione politica è stata dichiarata ‘estremista’ e con ‘obiettivi non costituzionali’.